Часть учеников югорских школ с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение
Ученики школ округа перейдут на дистанционное обучение — педагоги не смогли организовать школьные онлайн-лагеря — мэр Покачей заболел COVID — главный инфекционист переведена в реанимацию. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:
Часть школьников Югры переходит на дистанционное обучение
- С 9 ноября в ХМАО возвращается дистанционное обучение для учеников с 6 по 11 классы. Однако, онлайн-формат будет введен не во всех образовательных учреждениях.
- Ранее, глава ХМАО Наталья Комарова заявила, что всего на дистанционное обучение перейдут 3 200 классов.
Школы не смогли провести онлайн-лагеря
- Педагоги ХМАО не смогли хорошо организовать школьные онлайн-лагеря во время осенних каникул, которые анонсировала губернатор Наталья Комарова.
Главный инфекционист ХМАО попала в реанимацию
- Главного инфекциониста депздрава Югры Людмилу Катанахову перевели в реанимацию из-за заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в областной клинической больнице. Ранее Катанахова работала с больными коронавирусом в «красной» зоне.
- Мэр города Покачи Владимир Степура заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
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