08 ноября 2020
07 ноября 2020
06 ноября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 9 ноября. Школьники уйдут на онлайн-обучение, главный инфекционист округа попала в реанимацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Бадина в школе №21. Нижневартовск, школа 21
Часть учеников югорских школ с 9 ноября перейдут на дистанционное обучение Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ученики школ округа перейдут на дистанционное обучение — педагоги не смогли организовать школьные онлайн-лагеря — мэр Покачей заболел COVID — главный инфекционист переведена в реанимацию. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 9 ноября — в обзоре URA.RU:

Часть школьников Югры переходит на дистанционное обучение

Школы не смогли провести онлайн-лагеря

Главный инфекционист ХМАО попала в реанимацию

  • Главного инфекциониста депздрава Югры Людмилу Катанахову перевели в реанимацию из-за заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в областной клинической больнице. Ранее Катанахова работала с больными коронавирусом в «красной» зоне.
  • Мэр города Покачи Владимир Степура заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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