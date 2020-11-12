С 11 ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение. В социальных сетях эмоционально отреагировали на это. Одним новость понравилась, а другие рассказали, что дистанционное обучение им надоело. Последних — явно больше.
Предполагается, что дистанционное обучение продлится до 6 февраля 2021 года. Студенты в Twitter начали спор, правильное ли решение приняли власти.
Некоторые пользователи соцсети считают, что не смогут продуктивно сдавать сессию на дистанте.
Удаленка до 6 февраля........досвидания хороший диплом досвидания ....— саша (@crazyalexandria) November 11, 2020
Другие не скрывают своих эмоций и радуются новости. Им привычнее учиться дома, а ехать на пары — сложно.
УДАЛЕНКА ДО ШЕСТОГО ФЕВРАЛЯЯЯЯЯЯ— Jenna’s tired face (@JennaMBNot) November 11, 2020
Некоторые студенты подошли к новости с юмором. Они считают, что дистанционное обучение повлечет за собой неорганизованность преподавателей.
Будни дистант ученика:— Шельц (@SSSSSUKKA) November 12, 2020
Урок должен начаться пять минут назад. Де училка? Де конфа?
В Twitter также заявили, что для студентов медицинских специальностей дистанционное обучение окажется слишком сложным.
утро начинается не с кофе..— ?????? ????? (@kommalip) November 12, 2020
нас перевели на дистант.
дай бог терпения всем студентам-медикам
Некоторые признались, что дистанционное обучение сбивает режим сна.
Мой факультет наконец-то окончательно перевели на дистант— MistWeaver (@WeaverOfMist) November 12, 2020
Прощай, режим сна, я знал тебя недолго
Ранее психолог Надежда Сафьян рассказала, что педагогам сложно дается дистант, передает RT. По ее словам, дело в том, что с переходом на дистанционное обучение у преподавателей появилось много новых обязанностей.
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