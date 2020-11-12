В соцсетях негодуют, узнав о переводе вузов на удаленку. «До свидания, хороший диплом»

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Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
Многие студенты рассказали, что удаленная учеба им надоела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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С 11 ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение. В социальных сетях эмоционально отреагировали на это. Одним новость понравилась, а другие рассказали, что дистанционное обучение им надоело. Последних — явно больше.

Предполагается, что дистанционное обучение продлится до 6 февраля 2021 года. Студенты в Twitter начали спор, правильное ли решение приняли власти.

Некоторые пользователи соцсети считают, что не смогут продуктивно сдавать сессию на дистанте.

Другие не скрывают своих эмоций и радуются новости. Им привычнее учиться дома, а ехать на пары — сложно.

Некоторые студенты подошли к новости с юмором. Они считают, что дистанционное обучение повлечет за собой неорганизованность преподавателей.

В Twitter также заявили, что для студентов медицинских специальностей дистанционное обучение окажется слишком сложным.

Некоторые признались, что дистанционное обучение сбивает режим сна.

Ранее психолог Надежда Сафьян рассказала, что педагогам сложно дается дистант, передает RT. По ее словам, дело в том, что с переходом на дистанционное обучение у преподавателей появилось много новых обязанностей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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