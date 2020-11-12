Многие студенты рассказали, что удаленная учеба им надоела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 11 ноября все вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение. В социальных сетях эмоционально отреагировали на это. Одним новость понравилась, а другие рассказали, что дистанционное обучение им надоело. Последних — явно больше.

Предполагается, что дистанционное обучение продлится до 6 февраля 2021 года. Студенты в Twitter начали спор, правильное ли решение приняли власти.

Некоторые пользователи соцсети считают, что не смогут продуктивно сдавать сессию на дистанте.

Удаленка до 6 февраля........досвидания хороший диплом досвидания .... — саша (@crazyalexandria) November 11, 2020

Другие не скрывают своих эмоций и радуются новости. Им привычнее учиться дома, а ехать на пары — сложно.

УДАЛЕНКА ДО ШЕСТОГО ФЕВРАЛЯЯЯЯЯЯ — Jenna’s tired face (@JennaMBNot) November 11, 2020

Некоторые студенты подошли к новости с юмором. Они считают, что дистанционное обучение повлечет за собой неорганизованность преподавателей.

Будни дистант ученика:

Урок должен начаться пять минут назад. Де училка? Де конфа? — Шельц (@SSSSSUKKA) November 12, 2020

В Twitter также заявили, что для студентов медицинских специальностей дистанционное обучение окажется слишком сложным.

утро начинается не с кофе..

нас перевели на дистант.

дай бог терпения всем студентам-медикам — ?????? ????? (@kommalip) November 12, 2020

Некоторые признались, что дистанционное обучение сбивает режим сна.

Мой факультет наконец-то окончательно перевели на дистант

Прощай, режим сна, я знал тебя недолго — MistWeaver (@WeaverOfMist) November 12, 2020

Ранее психолог Надежда Сафьян рассказала, что педагогам сложно дается дистант, передает RT. По ее словам, дело в том, что с переходом на дистанционное обучение у преподавателей появилось много новых обязанностей.