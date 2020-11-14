Буянившего уральца задержали в московской гостинице

Приезжий из Башкирии больше не представляет опасности
Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего мужчину из Башкирии, который нарушал общественный порядок в одной из гостиниц города-спутника Москвы — Одинцово. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по региону.
«В гостинице находится неадекватный мужчина в нетрезвом состоянии. Он ругался и вел себя агрессивно по отношению к постояльцам», — передает сообщение сайт «Подмосковье сегодня».
На данный момент мужчина не представляет угрозы. Он передан полиции для дальнейшего разбирательства.
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