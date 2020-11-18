На Пермский край надвигается ледяной дождь

Из-за потепления в крае может пройти ледяной дождь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае в ближайшие сутки возможен ледяной дождь. Об этом оповещает краевое управление МЧС посредством смс-рассылки.

«Ожидаются отложения льда и снега на деревьях и проводах, гололедица. Местами мокрый снег, ледяной дождь, порывы ветра со скоростью 15—18 метров в секунду», — указано в сообщении ведомства.

По прогнозу пермского Гидрометцентра, в регион придет потепление. Его несет западный атмосферный фронт. «В ближайшие сутки под влиянием теплого атмосферного фронта с запада пройдет снег, в отдельных районах возможны метели. Температура воздуха повысится, в ночное время ожидается до минус трех градусов, днем — около нуля градусов», — информируют метеорологи.

В целом, средняя суточная температура воздуха в крае прогнозируется около и на 2-3 градуса выше климатической нормы. URA.RU писало, что ледяной дождь, обрушившийся на регион в прошлом году, стал причиной массового травмирования пермяков. Из-за погодной аномалии пришлось закрыть Центральный парк культуры и отдыха Перми.