Стрелков предрек бегство русских из Приднестровья. «Нет шансов удержать регион»

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков уточнил, что Россия не будет рассматривать вывод миротворцев из Приднестровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В случае военного конфликта в Приднестровье, регион захватят в течение двух дней, и начнется масштабная дискриминация русскоязычного населения. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков.

«После захвата Приднестровья Молдавией будет иметь место насилие над русскоязычным населением Приднестровья. Значительная его часть будет вынуждена покинуть регион», — рассказал Стрелков. По его словам, новый президент Молдавии Майя Санду возьмет курс на присоединение к Румынии и создаст почву для дискриминации русских.

Стрелков уточнил, что Россия не будет рассматривать вывод миротворцев из региона. Однако Приднестровье оказалось в уязвимом положении. Стрелков рассказал, что непризнанную республику окружают политические враги. «Нет шансов даже на то, что получится военным путем удержать Приднестровье», — уверен Стрелков. На такой малой территории не получится удерживать наступление даже несколько дней, добавил он.

Ранее Санду рассказала, что российским миротворцам, находящимся в Приднестровье, стоит покинуть республику. Конфликт начался в 1992 году, в этот же год Россия ввела миротворцев в регион.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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