В ХМАО переизбрали мэра, угодившего под пиар-атаку перед выборами

Инаугурация главы Кондинского района прошла в день выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты думы Кондинского района переизбрали на посту главы муниципалитета Анатолия Дубовика. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«На заседании думы были заслушаны программы от кандидатов и затем депутаты, посовещавшись, приняли решение. За мою кандидатуры отдали голоса 18 человек, один проголосовал против, еще один депутат воздержался», — сообщил Дубовик.

Он также заявил, что в ближайшие пять лет для него приоритетной задачей будет развитие сферы строительства. «Речь о жилом строительстве, дорожном, возведении социальных объектов. Также необходимо модернизировать ЖКХ, развитие сельского хозяйства. В ближайшее время, нужно держать под контролем ситуацию с коронавирусом. Перед выборами, действительно, появился ряд негативных публикаций в прессе. Но мы знаем, кто был их инициатором, и эти материалы не смогли повлиять на решение депутатов», — добавил глава Кондинского района.

Ранее URA.RU сообщало о пиар-атаке, которой подвергся Дубовик в предвыборный период. Ее инициатором называют предпринимателя Владимира Лисовского, который критикует действия районных чиновников на фоне конфликта с главой муниципалитета.