Ученые объяснили, когда россияне не будут умирать от коронавируса

Летом 2021 года стоит ждать окончания пандемии новой коронавирусной инфекции. Уже в апреле начнется спад, и осенью сильного роста больных COVID-19 не будет. Такого мнения придерживается бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев.
«Инфекционный процесс имеет свою закономерность: он не может развиваться вечно. Случится неизбежное ослабление вируса, он перестанет вызывать тяжелые формы болезни. А у людей с сильным иммунитетом заболевание будет проходить бессимптомно», — рассказал он
Однако на коллективный иммунитет надеяться не стоит. По словам ученого, иммунитет против коронавируса держится максимум полгода, после чего человек может снова заболеть.
На данный момент эпидемия коронавируса в самом разгаре: в сутки в России насчитывается более 25 тысяч заболевших. Во время второй волны коронавируса заболело в пять раз больше людей, чем весной 2020 года. У COVID-19 обнаружен и новый симптом: боли в спине и мышцах.
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