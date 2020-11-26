Ученые объяснили, когда россияне не будут умирать от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Скоро вирус пойдет на спад, обещают эксперты Фото: Денис Моргунов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Летом 2021 года стоит ждать окончания пандемии новой коронавирусной инфекции. Уже в апреле начнется спад, и осенью сильного роста больных COVID-19 не будет. Такого мнения придерживается бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев.

«Инфекционный процесс имеет свою закономерность: он не может развиваться вечно. Случится неизбежное ослабление вируса, он перестанет вызывать тяжелые формы болезни. А у людей с сильным иммунитетом заболевание будет проходить бессимптомно», — рассказал он News.ru.

Однако на коллективный иммунитет надеяться не стоит. По словам ученого, иммунитет против коронавируса держится максимум полгода, после чего человек может снова заболеть.

На данный момент эпидемия коронавируса в самом разгаре: в сутки в России насчитывается более 25 тысяч заболевших. Во время второй волны коронавируса заболело в пять раз больше людей, чем весной 2020 года. У COVID-19 обнаружен и новый симптом: боли в спине и мышцах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...