Пермякам объяснили, как получить бесплатные лекарства от COVID-19

Лекарства будут выдавать сразу на пять дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Министерство здравоохранения Пермского края разъяснило порядок получения бесплатных лекарств от коронавируса. Их будут выдавать жителям с подтвержденным диагнозом «COVID-19», проходящим лечение на дому. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора края.

«Выдают препараты врачи, осуществляющие медицинское сопровождение инфицированных на дому: это может быть медик из „ковидной“ бригады, неотложки, поликлиники по месту жительства, фельдшер ФАПа или врач СВА. За лекарствами не нужно будет идти в поликлинику или аптеку», — информирует пресс-служба губернатора.

Уточняется, что препараты выдаются разово на пять дней. При продлении лечения медикаменты будут выданы вновь при следующем осмотре. В перечень вошли 15 наименований лекарственных препаратов, утвержденные Минздравом РФ, в том числе, «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Умифеновир», «Гриппферон». По словам и. о. министра здравоохранения края Анастасии Крутень, бесплатными лекарствами будут обеспечены порядка 12,5 тысячи человек. Когда начнется выдача бесплатных лекарств, в минздраве края URA.RU не уточнили.

Ранее губернатор края Дмитрий Махонин предложил рассмотреть вопрос бесплатной выдачи лекарств тем, кто лечится на дому. Он отметил, что из-за перебоев с лекарственным обеспечением в обществе есть недовольство.