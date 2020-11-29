В мэрии Перми прошли обыски

Оперативники интересовались выделением денег на капремонт школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю и оперативники краевого ГУ МВД провели обыски в департаменте образования мэрии Перми. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о хищениях денег, выделенных на капремонт здания пермской школы.

«В минувшую пятницу сотрудники СУ СКР и оперативники МВД провели обыски в департаменте образования Перми, а также в школе №79. В департаменте образования сотрудники правоохранительных органов искали доказательства хищения средств на работах в школе №79 и на других объектах», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

В пресс-службе СУ СКР и ГУ МВД края не смогли оперативно прокомментировать данную информацию, попросив направить официальный запрос. Запрос направлен также в мэрию Перми. По информации издания, сотрудники организации, проводившей капремонт школы, завысили стоимость работ. В результате бюджету Перми был нанесен ущерб в сумме более 500 тысяч рублей.

URA.RU писало, что в конце октября департамент образования после череды скандалов покинула его начальник Людмила Серикова. Сейчас в статусе врио его возглавляет Ольга Ершова.