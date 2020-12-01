Пресс-конференция губернатора ХМАО Натальи Комаровой традиционно вызывает у СМИ повышенный интерес Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова собирается сделать ряд важных заявлений во время ежегодной пресс-конференции. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента региона.

«От губернатора ждут заявлений по ключевым вопросам политической повестки. В том числе, например, могут быть названы персоналии из нового нового окружного правительства», — заявил инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО корреспонденту URA.RU, не вдаваясь в подробности содержания мероприятия, сообщили, что пресс-конференция главы региона состоится 9 декабря. «В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями пресс-конференция пройдет в формате видеоконференции. На связи с Югрой будут студии СМИ Уральского федерального округа, федеральных СМИ, редакции средств массовой информации стран — партнеров автономного округа», — прокомментировали в депсвязей. Там также уточнили, что прямая трансляция пресс-конференции будет вестись еще и в социальных сетях губернатора, аккаунтах органов государственной власти, а также на площадках югорских медиа.

Ранее URA.RU сообщало, что объявление новой структуры и состава правительства ХМАО югорский истеблишмент ждет с середины сентября, после инаугурации главы региона на третий срок. Заявлялось, что на эту работу окружным властям понадобится три месяца.