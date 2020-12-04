Мизулина займется порнохулиганами, срывающими онлайн-уроки

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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина обратится к руководству платформы Zoom Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина планирует обратится к руководству платформы Zoom с требованием запретить присутствовать на видеоуроках посторонним. Такое решение она приняла, ознакомившись с сообществами школьников в Telegram, Twitter и «ВКонтакте», где подростки обмениваются информацией друг с другом, как срывать онлайн-уроки.

«В этих сообществах дети обмениваются или продают друг другу ссылки на онлайн-трансляции уроков, предоставляют имена одноклассников, под которыми можно зайти на онлайн-урок. Хулиган обычно выкрикивает неприличные слова либо включает непристойные видео, что приводит к срыву урока», — цитирует ее РИА «Новости».

В середине ноября во время онлайн-урока алгебры ученикам девятого класса одной из тюменских школ показывали порнофильм. К уроку подключились неизвестные и начали трансляцию кинокартины на платформе Zoom.

34% родителей считают самыми серьезными минусами онлайн-образования не хулиганство на онлайн-уроках, а плохое качество интернет-соединения, 29% россиян заботят перебои в работе онлайн-платформ, 20% высказались против низкой цифровой грамотности учителей. Итоги этого исследования приводит RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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