Блогер Ваша Маруся выпустила новогодний клип с Даней Милохиным. Видео

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Клип появился на официальных страницах блогера в соцсетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

Блогер Мария Климова, известная под псевдонимом «Ваша Маруся» выпустила новогодний клип на песню «Мыльный пузырек». В видео снялся также другой популярный блогер Даня Милохин.

Несмотря на то, что клип был опубликован на youtube-канале Dream Team House Music всего два часа назад, он уже успел набрать почти 130 тысяч просмотров. В целом, к новинке от Климовой подписчики канала отнеслись благосклонно.

Ранее стало известно, что участник клипа Климовой Даня Милохин стал открытием года по версии GQ, пишет «Национальная служба новостей». Кроме него, престижные награды получили рэпер Моргенштерн, режиссер Эдуард Оганесян и гимнаст Никита Нагорный.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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