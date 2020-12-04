Илья Соболев разгромил Шнурова в стихах

Илья Соболев отметил, что Сергей Шнуров не затрагивает в своих стихах действительно важные темы Instagram, Илья Соболев

Комик Илья Соболев написал разгромное стихотворение про музыканта Сергея Шнурова. Молодой человек высмеял произведения артиста и выложил это в свой Instagram.

«В каждой бочке кто затычка? Даже не затычка! Штык! И Пригожина, и Басту подколол стихами вмиг», — пишет Соболев. Он отметил, что Шнуров часто смеется над артистами и звездами не по делу, но не пишет стихов на действительно важные темы.

Юморист подчеркнул, что от стихов Шнурова ему совсем не смешно, а даже наоборот, хочется плакать. К примеру, когда рэпер Баста собирает полные залы, музыкант пишет об этом. Зато о толпах народа в метро он не выложил еще стихов, отмечает Соболев. Комик подчеркнул, что Шнурову стоит начать писать стихи на остросоциальные темы и направлять «стеб» выше.

Конфликт между Бастой и Шнуровым случился после того, как последний обвинил рэпера во введении ограничений из-за коронавируса в Петербурге, напоминает телеканал 360. Также из-за карантина Шнуров успел написать «разоблачающее» стихотворение про своего коллегу Стаса Михайлова, сообщает агентство Nation news. Не прошел музыкант и мимо секс-скандала с футболистом Артемом Дзюбой.