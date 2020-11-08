Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе, после того как в интимное видео спортсмена было выложено в интернет.Артиста считает, что этим видео он ненароком запустил новый челлендж среди знаменитостей.
«Кто там *** [половой орган] на камеру полощет? // Дзюба, что ли? Это просто гранд. // Он случайно сделал челлендж мощный // Капитанам остальных команд! // В интернете накалились страсти. // Что футбольные смотреть нам матчи?» — написал Шнуров на своей странице в Instagram.
Дзюба оказался в центре секс-скандала из-за попавшенго в интернет интимного видео, напоминает телеканал 360. Как пишут СМИ, несколько недель назад телефон спортсмена взломали, и он был готов к такому повороту. Дзюба после появления откровенного видео закрыл свой Instagram для незарегистрированных подписчиков и ограничил комментарии.
За футболиста уже заступились многие знаменитости. «В идеале, конечно, для Артёма вообще не должно быть никаких последствий. К сожалению, современные цифровые волны накрывают с головой так, что те или иные издержки неизбежны», — написала в колонке на RT медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки. Однако тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов из-за компромата отказался вызывать Дзюбу на сборы в ноябре, чтобы он «нормализовал ситуацию».
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