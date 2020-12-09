В Пермском крае закрыли данные по больным коронавирусом силовикам

В ГУ МВД по Пермскому краю не раскрывают число заболевших коронавирусом полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ГУ МВД по Пермскому краю не раскрыло данные о количестве зараженных, а также умерших от коронавируса сотрудниках полиции. Такой вывод можно сделать из ответа, полученного редакцией URA.RU на запрос, направленный в ведомство. На вопросы агентства «сколько сотрудников краевого ГУ МВД заболело с начала пандемии, а также сколько из них умерло, заболев COVID», в главке не стали приводить точную цифру, сославшись на врачебную тайну.

«Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медпомощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну», — отметила начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД края Татьяна Авдюкова.

URA.RU обратилось в краевой главк за разъяснением после высказывания экс-начальника ведомства Михаила Давыдова. Он заявлял, о росте заболевших коронавирусом среди сотрудников краевой полиции, а также умерших от COVID полицейских. Давыдов пояснял, что «эти цифры не афишируются». В пресс-службе главка отмечали, что данная информация не скрывается, ее просто не запрашивают.