09 декабря 2020

В ХМАО похитили двух девушек через знакомства в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО трое мужчин насильно удерживали двух девушек в машине Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте мужчина познакомился с девушкой в социальных сетях и пригласил в гости. Когда она подошла к подъезду, несколько мужчин схватили и силой затащили ее в машину. Об этом URA.RU рассказали в следственном комитете ХМАО.

«25-летнюю сургутянку в ходе общения в социальной сети молодой человек пригласил в гости под предлогом знакомства. В момент, когда девушка подходила к месту встречи, несколько мужчин силой затащили ее в автомобиль, принуждая к действиям сексуального характера», — сообщают в следственном комитете.

Один из мужчин забрал телефон у похищенной и от имени девушки пригласил ее подругу встретиться. Ее также силой затащили в автомобиль. В ведомстве добавили, что, спасаясь, девушки выпрыгнули из машины на ходу. В результате падения одна из них получила травмы головы, вторая — перелом ноги. Сейчас похитители находятся под стражей. Похищение человека группой лиц наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО похитили шестнадцатилетнего подростка. Несколько парней обманом заманили своего знакомого в машину и требовали, чтобы он вернул долг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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