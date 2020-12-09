В ХМАО похитили двух девушек через знакомства в соцсетях

В ХМАО трое мужчин насильно удерживали двух девушек в машине Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте мужчина познакомился с девушкой в социальных сетях и пригласил в гости. Когда она подошла к подъезду, несколько мужчин схватили и силой затащили ее в машину. Об этом URA.RU рассказали в следственном комитете ХМАО.

«25-летнюю сургутянку в ходе общения в социальной сети молодой человек пригласил в гости под предлогом знакомства. В момент, когда девушка подходила к месту встречи, несколько мужчин силой затащили ее в автомобиль, принуждая к действиям сексуального характера», — сообщают в следственном комитете.

Один из мужчин забрал телефон у похищенной и от имени девушки пригласил ее подругу встретиться. Ее также силой затащили в автомобиль. В ведомстве добавили, что, спасаясь, девушки выпрыгнули из машины на ходу. В результате падения одна из них получила травмы головы, вторая — перелом ноги. Сейчас похитители находятся под стражей. Похищение человека группой лиц наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО похитили шестнадцатилетнего подростка. Несколько парней обманом заманили своего знакомого в машину и требовали, чтобы он вернул долг.