10 декабря 2020

В Свердловской области резко выросла смертность от коронавируса. График

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Похороны Владимира Таушанкова на Лесном кладбище. Екатеринбург, гроб, похороны, лесное кладбище, таушанков владимир
Свердловчане стали чаще умирать от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области смертность в октябре 2020 года выросла на 19%. Такие данные приводит Росстат. При этом смертность от коронавируса по сравнению с сентябрем увеличилась в 3,4 раза.

Согласно данным Росстата, в октябре 2020 года в регионе умерло 5918 человек. При этом за тот же период 2019 года скончалось 4959 свердловчан. Из числа умерших в октябре 637 человек имели диагноз COVID-19, то есть каждый девятый из умерших. В сентябре Росстат сообщал о том, что в Свердловской области умерли 188 зараженных коронавирусной инфекцией. При общей смертности в 4894 человека в сентябре от коронавируса скончался один из 26 умерших. В целом в России смертность в октябре 2020 года выросла на 30,3%.

В Свердловской области выросло количество смертей
Фото: URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в июле Росстат зафиксировал в Свердловской области рост количества смертей в 1,5 раза. В правительстве региона объяснили это «накопленным эффектом».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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