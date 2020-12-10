Свердловчане стали чаще умирать от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области смертность в октябре 2020 года выросла на 19%. Такие данные приводит Росстат. При этом смертность от коронавируса по сравнению с сентябрем увеличилась в 3,4 раза.

Согласно данным Росстата, в октябре 2020 года в регионе умерло 5918 человек. При этом за тот же период 2019 года скончалось 4959 свердловчан. Из числа умерших в октябре 637 человек имели диагноз COVID-19, то есть каждый девятый из умерших. В сентябре Росстат сообщал о том, что в Свердловской области умерли 188 зараженных коронавирусной инфекцией. При общей смертности в 4894 человека в сентябре от коронавируса скончался один из 26 умерших. В целом в России смертность в октябре 2020 года выросла на 30,3%.

В Свердловской области выросло количество смертей Фото: URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в июле Росстат зафиксировал в Свердловской области рост количества смертей в 1,5 раза. В правительстве региона объяснили это «накопленным эффектом».