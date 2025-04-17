Срывается благоустройство парка за федеральные деньги в Екатеринбурге

Федеральная антимонопольная служба приостановила конкурс на благоустройство парка имени 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге, на который выделили федеральные деньги. Причиной послужила жалоба компании из Уфы, с которой не стали заключать контракт, несмотря на победу. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документации, заказчик в лице мэрии отказал компании «Уралагротехсервис», посчитав, что «обеспечение исполнения контракта не соответствует требованиям». При этом подрядчик предложил выполнить работы по благоустройству за 572,7 млн рублей, хотя начальная стоимость составляет 590,4 млн рублей.
После того как жалобу отправили на рассмотрение, власти потребовали включить башкирскую компанию в реестр недобросовестных поставщиков. На данный момент антимонопольщики проводят проверку.
Парк 50-летия ВЛКСМ победил в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» — голосование проходило с середины марта по 30 апреля. Однако Москва не зачла уральской столице 15,4 тысячи голосов (в итоге — 309,9 тысячи голосов при KPI в 318,9 тыс.). При том, что Екатеринбург показал третий результат в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Мэр Алексей Орлов собирался обсудить ситуацию с тогдашним губернатором Евгением Куйвашевым. После этого мэр заявил, что парк все же благоустроят с помощью федерального финансирования, даже несмотря на то, что установленный региональными властями KPI по явке на голосовании власти не выполнили.
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