Экс-чиновник, пойманный на взятке на стройке Минобороны, вышел из свердловской колонии

Военный строитель, осужденный за взятки в Екатеринбурге, вышел из колонии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, колючая проволока, колония, тюрьма, колючка, забор, охранная зона
Свой приговор Даниил Бочкарев получил в 2022 году Фото:

В Екатеринбурге бывший замначальника строительно-монтажного участка «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ, ведущий строительный заказчик Минобороны РФ) Даниил Бочкарев вышел из колонии, куда попал по делу о коррупции. Такое решение принял Чкаловский райсуд.

«Неотбытую часть наказания Бочкареву заменили на исправительные работы. Прокуратура подала жалобу на это решение, но облсуд, выслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции в силе», — сказали URA.RU в Свердловском областном суде.

Коррупционный скандал разразился в 2018 году. К тому моменту основные работы по реконструкции и реставрации историко-культурного комплекса на улице Луначарского, 215 были завершены. Но подрядчик строительства обвинил военных в получении «откатов».

На скамью подсудимых попали Бочкарев и инспектор строительного контроля регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО Евгений Рякин. Последний отвечал за контроль и приемку строительных работ в Оровайских казармах.

По версии следствия, Рякин, используя свое служебное положение, занимался вымогательством у субподрядчиков. В ответ Рякин гарантировал лояльность при приеме произведенных работ и успешное подписание отчетных документов. Бочкарев, как считают силовики, помогал Рякину в вымогательстве. В июле 2022-го суд приговорил Бочкарева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге бывший замначальника строительно-монтажного участка «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ, ведущий строительный заказчик Минобороны РФ) Даниил Бочкарев вышел из колонии, куда попал по делу о коррупции. Такое решение принял Чкаловский райсуд. «Неотбытую часть наказания Бочкареву заменили на исправительные работы. Прокуратура подала жалобу на это решение, но облсуд, выслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции в силе», — сказали URA.RU в Свердловском областном суде. Коррупционный скандал разразился в 2018 году. К тому моменту основные работы по реконструкции и реставрации историко-культурного комплекса на улице Луначарского, 215 были завершены. Но подрядчик строительства обвинил военных в получении «откатов». На скамью подсудимых попали Бочкарев и инспектор строительного контроля регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО Евгений Рякин. Последний отвечал за контроль и приемку строительных работ в Оровайских казармах. По версии следствия, Рякин, используя свое служебное положение, занимался вымогательством у субподрядчиков. В ответ Рякин гарантировал лояльность при приеме произведенных работ и успешное подписание отчетных документов. Бочкарев, как считают силовики, помогал Рякину в вымогательстве. В июле 2022-го суд приговорил Бочкарева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...