Экс-чиновник, пойманный на взятке на стройке Минобороны, вышел из свердловской колонии

В Екатеринбурге бывший замначальника строительно-монтажного участка «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ, ведущий строительный заказчик Минобороны РФ) Даниил Бочкарев вышел из колонии, куда попал по делу о коррупции. Такое решение принял Чкаловский райсуд.
«Неотбытую часть наказания Бочкареву заменили на исправительные работы. Прокуратура подала жалобу на это решение, но облсуд, выслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции в силе», — сказали URA.RU в Свердловском областном суде.
Коррупционный скандал разразился в 2018 году. К тому моменту основные работы по реконструкции и реставрации историко-культурного комплекса на улице Луначарского, 215 были завершены. Но подрядчик строительства обвинил военных в получении «откатов».
На скамью подсудимых попали Бочкарев и инспектор строительного контроля регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО Евгений Рякин. Последний отвечал за контроль и приемку строительных работ в Оровайских казармах.
По версии следствия, Рякин, используя свое служебное положение, занимался вымогательством у субподрядчиков. В ответ Рякин гарантировал лояльность при приеме произведенных работ и успешное подписание отчетных документов. Бочкарев, как считают силовики, помогал Рякину в вымогательстве. В июле 2022-го суд приговорил Бочкарева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.
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