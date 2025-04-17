Экс-чиновник, пойманный на взятке на стройке Минобороны, вышел из свердловской колонии

Военный строитель, осужденный за взятки в Екатеринбурге, вышел из колонии

Свой приговор Даниил Бочкарев получил в 2022 году Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Екатеринбурге бывший замначальника строительно-монтажного участка «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ, ведущий строительный заказчик Минобороны РФ) Даниил Бочкарев вышел из колонии, куда попал по делу о коррупции. Такое решение принял Чкаловский райсуд.

«Неотбытую часть наказания Бочкареву заменили на исправительные работы. Прокуратура подала жалобу на это решение, но облсуд, выслушав доводы сторон, оставил постановление суда первой инстанции в силе», — сказали URA.RU в Свердловском областном суде.

Коррупционный скандал разразился в 2018 году. К тому моменту основные работы по реконструкции и реставрации историко-культурного комплекса на улице Луначарского, 215 были завершены. Но подрядчик строительства обвинил военных в получении «откатов».

На скамью подсудимых попали Бочкарев и инспектор строительного контроля регионального управления заказчика капитального строительства ЦВО Евгений Рякин. Последний отвечал за контроль и приемку строительных работ в Оровайских казармах.

По версии следствия, Рякин, используя свое служебное положение, занимался вымогательством у субподрядчиков. В ответ Рякин гарантировал лояльность при приеме произведенных работ и успешное подписание отчетных документов. Бочкарев, как считают силовики, помогал Рякину в вымогательстве. В июле 2022-го суд приговорил Бочкарева к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей.