В Свердловской области абсолютный рекорд по числу жертв COVID

Число заболевших свердловчан снова начало расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 11 декабря установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом — 402 человека. Также, по данным регионального штаба, рекордным оказалось число умерших с диагнозом COVID-19: скончались 17 человек.

«Состояние 592 госпитализированных оценивается как тяжелое, 345 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 246 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 1 001, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 442», — уточнили в штабе.

За сутки выписано 405 человек. Общее число выздоровевших достигло 42 831. С начала эпидемии с диагнозом COVID-19 умерло 1 179 жителей региона. Всего заболело 50 570 свердловчан.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области смертность в октябре 2020 года, по данным Росстата, выросла на 19%. При этом смертность от коронавируса по сравнению с сентябрем увеличилась в 3,4 раза.