Двое челябинцев умерли на улице, не дождавшись скорой помощи

В обоих случаях скорая помощь приехала слишком поздно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два случая зафиксированы в Челябинске, когда горожане умерли на улице, не дождавшись скорой. 17 декабря женщина скончалась на улице Молдавской, днем ранее в Металлургическом районе умер мужчина. В обоих случаях очевидцы утверждают, что ждали медиков более часа.

«Утром на улице Молдавская умерла женщина. Скорую вызывали трижды, приехавшим наконец-то медикам оставалось лишь констатировать смерть. Скорую ждали час», — указали очевидцы происшествия в группе «PRO Челябинск» во «ВКонтакте».

Аналогичный случай произошел 16 декабря в Металлургическом районе. «Мужчина шел на работу, стало плохо, упал в районе колледжа. Люди собрались, вызвали скорую, проверяли пульс, мужчина жил 20 минут, „герои“-врачи со скорой приехали через час», — добавили в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» во «ВКонтакте».

В пресс-службе горздрава Челябинска заявили URA.RU, что скорая приехала раньше. «Вызов 17 декабря поступил в 8:54 на ул. Молдавскую 21а с поводом „обморок“. В 9:14 бригада СМП прибыла на место вызова, ожидание составило 20 минут. По ситуации 16 декабря первоначальный вызов в 8:14 „плохо на улице“ был переведен в несрочные, на момент поступления вызова все бригады были заняты», — уточнили URA.RU в горздраве.

В ведомстве добавили, что через полчаса, в 8:42, поступила информация об ухудшении состояния мужчины — «больной потерял сознание». «В 8:45 была направлена ближайшая освободившаяся бригада из соседнего Тракторозаводского района. Время прибытия в 9:08 (23 минуты)», — пояснили URA.RU в горздраве.