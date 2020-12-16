Мэр челябинского города просит отказаться от новогодних банкетов

В муниципалитетах Челябинской области отказываются от корпоративов и ледовых городков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Карталинского района Челябинской области разослал письма руководителям муниципальных учреждений с просьбой отказаться от новогодних банкетов. Информацию подтвердил URA.RU глава района Анатолий Вдовин.

«Я направил письмо руководителям организаций, которые находятся в моем подчинении, с просьбой воздержаться от корпоративов. Кроме того, об этом же мы уже сейчас говорим с руководителями коммерческих организаций района. Ситуация серьезная, нужно не допустить всплеска заболеваемости», — пояснил URA.RU Вдовин.

Глава добавил, что ранее об этом всех глав просил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В этом году в районе не стали строить и ледовый городок, чтобы исключить массовое скопление людей.

Все структуры правительства Челябинской области в начале декабря получили указание губернатора Алексея Текслера отказаться от новогодних корпоративов в связи с распространением коронавируса. Это же поручение Текслер дал главам муниципалитетов.