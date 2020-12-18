Власти перекроют трассу Тюмень — Ханты-Мансийск

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск временно закроют для движения 19 и 21 декабря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск полностью перекроют 19 и 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД. Там уточнили, что движение по автомагистрали в обоих случаях будет приостановлено примерно на 15 минут из-за ремонтных работ в Ярковском районе.

«В связи с проведением работ по монтажу оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением временно будет перекрыто движение в обоих направлениях на участках федеральной автодороги „Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск“ в Ярковском районе 19-го декабря в период с 2 до 5 часов на 15 минут на 94 — м километре дороги, 21-го декабря — на 69 — м километре», — отметили в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там добавили, что во время блокировки дорожного движения в местах проведения работ будут дежурить экипажи ГИБДД. Ранее агентство писало о том, что из-за строительства федеральной трассы было полностью заблокировано село Покровское Ярковского района: там демонтировали остановочные комплексы и перенесли дорожные развороты на несколько километров от населенного пункта.