В ХМАО прокуратура вмешалась в скандал с просроченными подарками

Прокуратура организовала проверку администрации Югорска Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Межрайонная прокуратура организовала проверку в отношении мэрии Югорска (ХМАО) по факту закупки новогодних подарков с истекшим сроком годности для одаренных детей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«По поручению прокуратуры округа Югорская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, опубликованной в СМИ. Прокуратура проверит порядок проведения закупок в администрации города и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорят в пресс-службе. Окружная прокуратура заявила, что будет лично контролировать исполнение поручения.

Поставщик ООО «Сибпродакс» подчеркнул, что это всего лишь ошибка в маркировке, но пообещал заменить всю партию и принес извинения. «Связались с победителем аукциона, наши претензии приняты, извинения принесены», — рассказывает мэр города Андрей Бородкин в своем Instagram. Дети, которые уже получили некачественные подарки из первой партии, получат новые.

Ранее URA.RU писало, что мэрия в ХМАО закупила для детей просроченные конфеты. Администрация города закупила 300 подарочных наборов, срок годности которых истек еще 15 февраля 2020 года.