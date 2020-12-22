Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной «Вектора»

Вакцина «ЭпиВакКорона» не вызвала нежелательных реакций Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не вызвала нежелательных реакций в пострегистрационных испытаниях. В Роспотребнадзоре рассказали, что все привитые чувствуют себя хорошо.

«Первой дозой вакцины привито 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — сообщает ведомство. Уточняется, что сама вакцина была зарегистрирована в России 13 октября.

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что всего в испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев, четверть из которых получит плацебо, пишет « Царьград ». В гражданский оборот вакцина уже поступила 10 декабря, однако массовая вакцинация откладывается на следующий год, уточняет «Пятый канал». Именно эту вакцину считают подходящей пожилым, детям и тем, кто страдает от аллергии.