Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной «Вектора»

Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не вызвала нежелательных реакций в пострегистрационных испытаниях. В Роспотребнадзоре рассказали, что все привитые чувствуют себя хорошо.
«Первой дозой вакцины привито 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — сообщает ведомство. Уточняется, что сама вакцина была зарегистрирована в России 13 октября.
Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что всего в испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев, четверть из которых получит плацебо, пишет «
Подписывайтесь на URA.RU в