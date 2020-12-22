Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых вакциной «Вектора»

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Клиническое исследование вакцины против новой коронавирусной инфекции в ГБУЗ СО «Арамильская городская больница». Свердловская область, Арамиль
Вакцина «ЭпиВакКорона» не вызвала нежелательных реакций Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцина «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» не вызвала нежелательных реакций в пострегистрационных испытаниях. В Роспотребнадзоре рассказали, что все привитые чувствуют себя хорошо.

«Первой дозой вакцины привито 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено», — сообщает ведомство. Уточняется, что сама вакцина была зарегистрирована в России 13 октября.

Ранее глава центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что всего в испытаниях примут участие 40 тысяч добровольцев, четверть из которых получит плацебо, пишет «Царьград». В гражданский оборот вакцина уже поступила 10 декабря, однако массовая вакцинация откладывается на следующий год, уточняет «Пятый канал». Именно эту вакцину считают подходящей пожилым, детям и тем, кто страдает от аллергии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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