Офис «Газпрома» в центре Сургуте может быть отдан властям ХМАО

Офис «Газпром переработки» не удалось продать даже с большим дисконтом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Недостроенный офис компании «Газпром переработка» в центре Сургуте может быть передан властям Югры. Такую версию событий описал генеральный директор компании «Газпром трансгаз Сургут» Олег Ваховский.

«Насколько я знаю, компании „Газпром переработка“ дано поручение готовить документы под передачу этого здания правительству Ханты-Мансийского автономного округа. Наши коллеги из „Газпром переработки“ сейчас этим занимаются — собирают проектную, разрешительную, техническую документацию для возможности передачи этого здания», —заявил Ваховский журналистам Сиа-пресс.

В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут» воздержались от комментариев слов руководителя компании. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО журналисту агентства рекомендовали обратиться за разъяснениями в «Газпром переработку». В пресс-службу «дочки» «Газпрома» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что после передачи офиса там может расположиться сургутская мэрия. «Нужно понимать, что на завершение ремонта необходимо потратить еще как минимум полмиллиарда рублей. Но если бы такие деньги удалось найти, туда можно былобы переселить весь чиновничий аппарат Сургута, а освободившиеся здания приспособить под другие цели». В управлении массовых коммуникаций администрации Сургута не ответили на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что офис «Газпром переработки» остался недостроенным после того, как компания сменила прописку на Санкт-Петербург в 2016 году. С тех пор здание в течение нескольких лет безуспешно пытались продать.