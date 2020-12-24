Губернатор раскрыл судьбу заброшенной больницы в Екатеринбурге

Здание восстановят и сделают самым современным медцентром региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заброшенная больница скорой помощи с земельным участком в Зеленой Роще в центре Екатеринбурга будет восстановлена с помощью меценатов. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев в своей статье в «Областной газете».

«Больница скорой помощи в Зелёной роще будет восстановлена на условиях государственно-частного партнёрства. Я лично веду переговоры с нашими ведущими промышленно-финансовыми группами и получаю согласие на участие в проекте. Мы создадим мощное лечебное учреждение, примерно на 1000 коек, которое будет оказывать все виды помощи. Аналог — известный институт Склифосовского в Москве. Больница будет оснащена всем необходимым оборудованием, в том числе для работы в условиях эпидемий, при отражении микробно-вирусных угроз», — написал глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) отменило торги по заброшенному зданию больницы. Власти пытались продать земельный участок под больницей за 62,7 млн рублей, а больницу — за 1,2 рубля. На здание претендовал «Атомстройкомплекс», по информации источников агентства, застройщик планировал обустроить на месте больницы апартаменты. Летом 2020 года уральские меценаты — глава РМК Игорь Алтушкин и гендиректор УГМК Андрей Козицын — предложили властям реконструировать больницу. По предварительной оценке, реновация объекта может обойтись в 2,5 млрд рублей.