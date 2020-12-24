Психиатров из ХМАО обвинили в насилии над пациентом

Два года назад с похожими обвинениями на врачей обрушились противники мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врачей нижневартовской психоневрологической больницы обвинили в том, что в учреждении оказывалось физическое и психологическое давление на 70-летнюю пациентку. Соответствующие обвинения от анонимного автора опубликованы в популярных сообществах ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

«У моей мамы начало скакать давление, невролог предложила лечь в ПНД. Лечить ее начали препаратами, которые она принимала дома, дозы не распределялись, утром в горсть высыпали всю суточную дозу, которую надо было выпить. Рядом стоял охранник с палкой, утром потащили в душ и мыли холодной водой», — написано в сообщении от имени якобы сына женщины в паблике «ЧП Сургут».

По словам анонима, 23 декабря на руках вынес пожилую женщину из ПНБ ее муж, а потом оказалось, что ее ноги «по колено были синие с тыльной стороны». Замглавврача по медицинской части Нижневартовской ПНБ Олег Гринченко рассказал URA.RU, что женщина поступила в больницу по направлению невролога, которой та высказала мысли о суициде. «Женщина добровольно согласилась на госпитализацию, после решения врачебной комиссии ее выписали. Позвонили ее супругу, уехали они вместе, не высказывая никаких претензий», — рассказал Гринченко.

Врач добавил, что в больнице возмущены обвинениями в свой адрес и готовы оказать помощь в проведении проверки любым компетентным органам. Гринченко категорически отвергает факты насилия в отношении пациента. В медучреждении об обвинениях в свой адрес узнали из соцсетей, но к врачам до сих пор никто не обратился с претензиями.

Это уже вторая попытка обвинить Нижневартовскую ПНБ, руководит которой супруга мэра города Василия Тихонова, в насилии над пациентом. Два года назад оппоненты чиновника тоже пытались доказать, что в больницу насильно положили пациента, но многочисленные проверки Следственного комитета и прокуратуры не обнаружили нарушений правил госпитализации.