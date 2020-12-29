Известна причина госпитализации сподвижника Сергия из здания суда

У Всеволода Могучева черепно-мозговая травма Фото: Анна Майорова © URA.RU

Стало известно состояние здоровья Всеволода Могучева — пиарщика экс-монаха Сергия (Романова), которого доставили в Ленинский суд для административного производства. Как сообщил URA.RU источник в суде, Всеволод Могучев госпитализирован в травматологическое отделение ЦГКБ №23 с черепно-мозговой травмой.

«Вызвали скорую. Врачи проверили состояние его здоровья, после чего приняли решение о госпитализации», — поделился собеседник агентства. В пресс-службе суда уточнили, что Могучеву вменяют правонарушение по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). За это пиарщику может грозить до 15 суток административного ареста. Фабулу проступка Могучева в суде не уточнили.

В ночь с 28 на 29 декабря 2020 года силовики зашли в Среднеуральский женский монастырь, который удерживали отлученный от церкви Сергий (Романов) и его сторонники. Против бывшего схиигумена возбудили уголовное дело по статье «Склонение к самоубийству». Ночью его задержали и отправили в Москву.

В Среднеуральский монастырь, где собрались прихожане опального экс-монаха, прибыла делегация Екатеринбургской епархии во главе с руководителем отдела социального служения протоиерем Евгением Попиченко. Однако представителей РПЦ внутрь обители не пустили.