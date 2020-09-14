В США возникли проблемы с введением новых санкций против РФ

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Санкции против «Северного потока-2» включены в проект оборонного бюджета США на 2021 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Проект оборонного бюджета США, включающего в себя санкции против газопровода «Северный поток-2», вряд ли примут в ближайшее время. Об этом заявил член комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мак Торнберри.

«Может ли это случиться до выборов? Нет, вряд ли», — цитирует Торнберри РИА «Новости». Выборы главы государства пройдут в США 3 ноября.

Задержка, по его словам, вызвана разногласиями между палатами конгресса, каждая из которых по-разному составила документ. Кроме того, пока что документ предполагает переименование американских кораблей и военных баз, названных в честь конфедератов. Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует вступление проекта в силу, если из него не уберут этот пункт.

Проект оборонного бюджета на 2021 год предполагает ограничительные меры против «Северного потока — 2». Их хотят распространить на компании за «способствование продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопроводов. Вводить санкции также предполагается за «предоставление страхования» услуг и помещений для технической модернизации судов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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