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31 декабря 2020

Экс-мэру Перми Самойлову хотят дать награду за развитие города

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по физкультуре и спорту под председательством губернатора Максима Решетникова. Пермь, самойлов дмитрий
Дмитрий Самойлов получит награду за социально-экономическое развитие Перми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов получит награду «За заслуги перед городом». Также политику дадут небольшую единовременную выплату, сказано на сайте пермской гордумы.

«Пермская городская Дума решила: наградить почетным знаком города Перми „За заслуги перед городом Пермь“ Самойлова Дмитрия Ивановича за заслуги в социально-экономическом развитии города», — сказано в документе, принятом думой. Экс-мэру полагается вознаграждение размером чуть более 11 тысяч рублей.

Решение о награждении появилось 25 декабря. Оно вступит в силу после того, как его подпишет врио главы города Дмитрий Малютин. Проконтролировать его выполнение придется думскому комитету по самоуправлению.

18 декабря прямо отставкой награду получил свердловский министр. Также в сентябре на Премию мира был выдвинут глава Чечни Рамзан Кадыров, напоминает телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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