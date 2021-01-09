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В пермский поселок пришел медведь-шатун

© Служба новостей «URA.RU»
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База отдыха
Бурый медведь был замечен в поселке Яйва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Яйва Пермского края заметили большого бурого медведя. Зверь вышел в жилой сектор из леса, сообщает минприроды Пермского края.

«Поступила информация о появлении в воскресенье, 10 января, в поселке Яйва Александровского района медведя», — сообщает пресс-служба регионального министерства. Там добавили, что животное представляет угрозу жизни и здоровью жителей.

Полиция и сотрудники охотничьего надзора организовали дежурство. Если медведя заметят еще раз, его застрелят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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