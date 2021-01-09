В пермский поселок пришел медведь-шатун

Бурый медведь был замечен в поселке Яйва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Яйва Пермского края заметили большого бурого медведя. Зверь вышел в жилой сектор из леса, сообщает минприроды Пермского края.

«Поступила информация о появлении в воскресенье, 10 января, в поселке Яйва Александровского района медведя», — сообщает пресс-служба регионального министерства. Там добавили, что животное представляет угрозу жизни и здоровью жителей.

Полиция и сотрудники охотничьего надзора организовали дежурство. Если медведя заметят еще раз, его застрелят.