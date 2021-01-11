Байден выдвинет экс-посла США в России на пост главы ЦРУ

Бывший посол США в России Уильям Бернс может стать главой ЦРУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избранный президент США Джо Байден планирует выдвинуть бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщил политический обозреватель Дэвид Игнатиус.

«Джо Байден планирует назначить Уильяма Дж. Бернса, бывшего профессионального дипломата, на должность руководителя ЦРУ», — передает издание The Washington Post со ссылкой на обозревателя. По его словам, Бернс является хорошей кандидатурой на этот пост, так как обладает качествами, необходимыми для шпиона.

Игнатиус напомнил, что Бернс в прошлом был тайным посредником в контрактах с Ираном, благодаря которым в 2015 году было заключено ядерное соглашение. Кроме этого, кандидатура Бернса походит благодаря тому, что он не зависит от партий США, добавил Игнатиус.

Инаугурация Байдена пройдет 20 января. После этого президент сможет выдвигать кандидатуры в ЦРУ. Действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что не придет на инаугурацию, передает «Национальная служба новостей». Сторонники Трампа в начале января пытались захватить здание Конгресса США, чтобы не допустить оглашение победы Байдена на президентских выборах.