Владимир Васильев больше года находится в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

В Ленинский районный суд Екатеринбурга 15 января на допрос вызывали родителей Владимира Васильева, 4 августа 2019 года устроившего ДТП на улице Малышева, в котором погибли два человека. Отец Васильева, полковник Росгвардии Андрей Васильев отказался давать показания по делу. Об этом URA.RU рассказала Ирина Алферова, жена одного из погибших — Виталия Никифорова.

«Отец [Владимира]Васильева» отказался от допроса по 51-й статье Конституции РФ», — сообщила Ирина Алферова после заседания в суде. Также она добавила, что полковник только охарактеризовал сына, сообщив, что «с ним проблем не было вообще, был трудолюбив, учился хорошо». «Ничем ему не помогал, сам он старался, учился. Помимо учебы еще старался работать. Дома помогал во всем», — цитирует слова полковника Росгвардии собеседница. Мать Васильева-младшего подтвердила характеристику сына, уточнив, что тот не пил алкоголя накануне аварии. В суде Васильев-старший представился суду военнослужащим, начальником отдела.

ДТП произошло 4 августа 2019 года на улице Малышева. Васильев, находясь за рулем Kia Rio своего знакомого, на большой скорости въехал в стоявшие на перекрестке машины. В дальнейшем экспертиза показала, что в момент аварии Васильев был трезвым, но позже выяснилось, что анализы за него сдал его отец — полковник Росгвардии Андрей Васильев. Кроме ДТП с двумя погибшими (ч.6 ст. 264 УК РФ), Васильева обвинили в угоне авто без цели хищения (ст. 166 УК РФ). По словам Алферовой, в процессе еще осталось допросить врачей и других свидетелей, после чего суд уйдет уйдет в совещательную комнату.