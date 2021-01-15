В Роспотребнадзоре заявили о победе РФ над опасным заболеванием

Меры защиты от респираторных инфекций помогли избавить Россию от гриппа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России на сегодняшний день нет гриппа. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время Гайдаровского форума.

«Мы готовы забыть, что такое грипп <…> Сегодня в стране гриппа нет. А сегодня, я напомню, уже середина января», — сказала Попова. По ее словам, такого раньше не случалось. Она подчеркнула, что в России от этого заболевания привито 60% населения, а также сейчас все соблюдают правила защиты от подобного рода инфекций.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что комбинированная вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться в конце 2020 года. Одновременное заражение гриппом и COVID значительно усугубляет течение болезни и летальность, сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов. Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в стране тест-систему, способную диагностировать у пациента коронавирус и грипп по одному биоматериалу, передает «Национальная служба новостей».