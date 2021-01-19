Мишустин дал поручения губернаторам по вакцинации регионов

Губернаторы регионов РФ должны лично следить за ходом вакцинации от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Прошу губернаторов лично следить за тем, как идет иммунизация от коронавируса на их территориях», — приводятся слова Мишустина По его словам, необходимо соблюдать меры предосторожности при вакцинации от COVID-19.
Мишустин отметил, что в некоторых регионах РФ для введения препаратов привлекаются врачи из частных клиник. В связи с этим необходимо контролировать ход вакцинации на уровне губернаторов, уверен он. Мишустин подчеркнул, что перед производителями препарата стоит задача выпустить достаточное количество вакцины.
Ранее сообщалось, что в России необходимо вакцинировать 60% населения (около 68,6 млн человек). Эксперты уверены, что эта мера поможет подавить пандемию коронавируса, передает телеканал 360.
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