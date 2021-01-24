В Челябинске умер хирург, лечивший больных коронавирусом

Коллеги скорбят после смерти челябинского хирурга Дмитрия Борисова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске скоропостижно скончался хирург городской клинической больницы №8 Дмитрий Борисов. Об этом сообщается на официальной странице ГКБ-8 во «ВКонтакте. Борисов работал в «красной зоне», где лечили больных коронавирусом.

«Ушёл из жизни Борисов Дмитрий Львович, заведующий операционным блоком хирургии ГКБ №8, — говорится в сообщении. — Мы потеряли коллегу. Большая утрата для нас — как выдающегося врача, так и просто добрейшей души человека. Дмитрий Львович был врачом-хирургом высшей категории, кандидатом наук. Стаж работы 33 года. Скорбим».

Известно, что смерть Борисова не связана с COVID-19. Коронавирусом он переболел в прошлом году. «Слезы льются, не хочется верить, — написала на своей странице в Instagram коллега хирурга Марина Свежинина. — Больше не придет на помощь, а ведь столько жизней Вы спасли!» «Добрейший души человек, работать с ним было всегда легко, понимающий, любящий свою работу, врач с золотыми руками», — пишет на странице больницы медик Альбина Низамова.