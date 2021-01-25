Челябинцы стали меньше заражаться COVID, но чаще умирать от него Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 26 января — 416-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 332-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 43 526, выздоровели 29 813 и скончались 1 610 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 738 690 (+19 290) случаев заражения. Вылечились 3 150 763 (+19 003) пациента — 84% от заболевших. Умерли 69 918 (+456) человек — 1,8% от заразившихся.

Смертность от COVID снизить не удается

Третьи сутки подряд в Челябинской области умирает по 15 пациентов с COVID-19. Рекордным показателем с начала пандемии остаются 17 умерших в сутки. При этом сама по себе заболеваемость падает: на 25 января зафиксировано 289 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 291, днем ранее 292. На этом фоне подскочило число заболевших за день школьников — с двух до шести.

Умер хирург, лечивший больных коронавирусом

В Челябинске скоропостижно скончался хирург ГКБ № 8 Дмитрий Борисов, который работал в «красной зоне» с больными коронавирусом. Борисов был кандидатом медицинских наук и врачом высшей категории. Сам он переболел COVID в прошлом году и решил помогать пациентам, оказавшимся в той же ситуации. По имеющейся информации, у доктора не выдержало сердце.

В Златоусте новый глава горздрава. Предшественника уволили после ковидного скандала

В Златоусте, с которого в регионе началось по-настоящему широкое распространение COVID, наконец появился новый главврач городской больницы и руководитель горздрава — им стала Елена Калашникова. Ранее она заведовала поликлиникой и имеет 30-летний стаж работы. Должность была вакантна с апреля 2020 года, после увольнения Андрея Карпова. Поводом для отстранения стал провал с подготовкой ковидной базы: вместо запланированных 120 коек для лечения коронавируса развернули 60. Временно горздрав возглавил тогда экс-министр здравоохранения региона Сергей Приколотин, но через неделю его госпитализировали с COVID.