Больной коронавирусом Артур Бабич снимает видео для соцсетей и играет в компьютер Фото: Instagram Артура Бабича

Тиктокер Артур Бабич, больной коронавирусом, полностью изолирован в своей комнате. Член Dream Team House проводит время за компьютером и снимает контент для соцсетей. Видео с больным блогером опубликовали члены тикток-хауса.

Блогеры из Dream Team House постучали в комнату к больному Бабичу, снимая это на видео. «Эй, заключенный. Как тут у вас на фронте?», — спрашивает женский голос за кадром. «Я тут веселюсь. Задрочусь в компуктер», — отвечает Бабич на видео, выложенное в сторис. После этого блогер громко чихает, чем пугает своих друзей.

У себя в Instagram Артур Бабич рассказывает, как проводит время в изоляции. «Четыре часа дня — никто так и не принес мне покушать. Но ничего страшного, наверно забыли, что я здесь живу. Воздухом попитаюсь», — говорил Бабич в сторис. Сидя в комнате блогер снимает много видео и ждет, когда в его Instagram наберется четыре миллиона подпаисчиков.

Бабич рассказал, что заразился коронавирусом 26 января. В сторис он прикрепил скрины результаты тестов на наличие инфекции.

Ранее в TikTok составили топ треков, под которые чаще всего снимают видео российские пользователи, передает телеканал 360. В шорт-лист вошла совместная песня Бабича и певицы Бьянки «Были танцы».