28 января 2021
27 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 29 января. Выборы главы Сургута отложили, открываются театры и арены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета Думы города. Сургут, барсов евгений
Из-за жалобы бывшего кандидата в мэры Сургута Евгения Барсова, выборы главы города отложены Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суд отложил выборы главы Сургута — для ряда учреждений будет снят режим ограничений — прошли обыски в бюджетном учреждении Нижневартовска — глава Белого Яра объяснила свое уголовное преследование. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 29 января — в обзоре URA.RU:

Выборы мэра Сургута отложены

  • Сургутский городской суд приостановил процедуру перевыборов мэра города из-за жалобы бывшего кандидата на должность главы города и депутата Евгения Барсова.

В Югре ослабили режим ограничений

  • В ХМАО с 1 февраля будут открыты театры и спортивные арены. Однако сохранится ограничение на количество посетителей. Такое постановление губернатора округа опубликовано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

В Нижневартовске обыскали управление по благоустройству

  • В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска прошли обыски. По словам источника URA.RU, оперативные мероприятия связаны с задержанием за взятку начальника одного из отделов организации Игоря Савина.

Глава Белого Яра объяснила свое уголовное преследование

  • Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова считает возбужденные против нее уголовные дела политическим заказом. Об этом она заявила в беседе с URA.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...