Из-за жалобы бывшего кандидата в мэры Сургута Евгения Барсова, выборы главы города отложены
Суд отложил выборы главы Сургута — для ряда учреждений будет снят режим ограничений — прошли обыски в бюджетном учреждении Нижневартовска — глава Белого Яра объяснила свое уголовное преследование. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 29 января — в обзоре URA.RU:
Выборы мэра Сургута отложены
- Сургутский городской суд приостановил процедуру перевыборов мэра города из-за жалобы бывшего кандидата на должность главы города и депутата Евгения Барсова.
В Югре ослабили режим ограничений
- В ХМАО с 1 февраля будут открыты театры и спортивные арены. Однако сохранится ограничение на количество посетителей. Такое постановление губернатора округа опубликовано на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.
В Нижневартовске обыскали управление по благоустройству
- В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска прошли обыски. По словам источника URA.RU, оперативные мероприятия связаны с задержанием за взятку начальника одного из отделов организации Игоря Савина.
Глава Белого Яра объяснила свое уголовное преследование
- Глава поселка Белый Яр Елена Никифорова считает возбужденные против нее уголовные дела политическим заказом. Об этом она заявила в беседе с URA.RU.
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