28 января 2021

В ХМАО выросло число смертей от коронавируса за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, пациент, носилки, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты
В ХМАО за сутки от коронавируса умерло пять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло пять человек, это самый высокий показатель за последнюю неделю, с 21 января. Обновленную статистику опубликовал оперативный штаб Югры по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек (пять человек за сутки). За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии — 43 752 югорчанина», — говорится в сообщении оперштаба. Данные по городам выглядят так:

  • Сургут — 35;
  • Нягань — 20;
  • Нижневартовск — 17;
  • Советский район — 15;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Нефтеюганский район — 14;
  • Югорск — 13;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Когалым — 11;
  • Мегион — 8;
  • Урай — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 6;
  • Радужный — 5;
  • Октябрьский район — 4;
  • Березовский район — 4;
  • Кондинский район — 2;
  • Пыть-Ях — 1;
  • Покачи — 1.

Состояние 84 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 108,6%. На момент выявления инфекции у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекала бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,91.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больше всего заразившихся коронавирусом из северных регионов УрФО. За все время пандемии коронавирусом в округе заразились 47 тысяч 296 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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