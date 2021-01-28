В ХМАО выросло число смертей от коронавируса за сутки

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло пять человек, это самый высокий показатель за последнюю неделю, с 21 января. Обновленную статистику опубликовал оперативный штаб Югры по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек (пять человек за сутки). За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии — 43 752 югорчанина», — говорится в сообщении оперштаба. Данные по городам выглядят так:
- Сургут — 35;
- Нягань — 20;
- Нижневартовск — 17;
- Советский район — 15;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Нефтеюганский район — 14;
- Югорск — 13;
- Нефтеюганск — 12;
- Когалым — 11;
- Мегион — 8;
- Урай — 6;
- Ханты-Мансийский район — 6;
- Радужный — 5;
- Октябрьский район — 4;
- Березовский район — 4;
- Кондинский район — 2;
- Пыть-Ях — 1;
- Покачи — 1.
Состояние 84 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 108,6%. На момент выявления инфекции у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекала бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,91.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больше всего заразившихся коронавирусом из северных регионов УрФО. За все время пандемии коронавирусом в округе заразились 47 тысяч 296 человек.
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