В ХМАО выросло число смертей от коронавируса за сутки

В ХМАО за сутки от коронавируса умерло пять человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки от коронавируса умерло пять человек, это самый высокий показатель за последнюю неделю, с 21 января. Обновленную статистику опубликовал оперативный штаб Югры по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 188 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 655 человек (пять человек за сутки). За сутки излечились 204 человека, за весь период пандемии — 43 752 югорчанина», — говорится в сообщении оперштаба. Данные по городам выглядят так:

Сургут — 35;

Нягань — 20;

Нижневартовск — 17;

Советский район — 15;

Ханты-Мансийск — 15;

Нефтеюганский район — 14;

Югорск — 13;

Нефтеюганск — 12;

Когалым — 11;

Мегион — 8;

Урай — 6;

Ханты-Мансийский район — 6;

Радужный — 5;

Октябрьский район — 4;

Березовский район — 4;

Кондинский район — 2;

Пыть-Ях — 1;

Покачи — 1.

Состояние 84 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 108,6%. На момент выявления инфекции у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 11 человек болезнь протекала бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 0,91.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО больше всего заразившихся коронавирусом из северных регионов УрФО. За все время пандемии коронавирусом в округе заразились 47 тысяч 296 человек.