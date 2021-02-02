В Перми медика наказали за игнорирование пациента

Заместителя главного врача пермской городской клинической поликлиники № 5 привлекли к дисциплинарной ответственности. Это сказано в документе прокуратуры Свердловского района Перми (есть в распоряжении URA.RU), куда в октябре 2020 года пожаловался мужчина, которого игнорировали медики.
«Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК „ГКП № 5“ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Руководством поликлиники приняты дополнительные меры в целях своевременного оказания медицинской помощи прикрепленному населению», — сказано в документе.
Отмечается, что факты, изложенные в обращении пермяка, подтвердились. В частности, мужчина в октябре жаловался на то, что к нему не приходят врачи, а сам он не может посетить поликлинику, поскольку у него были все признаки COVID-19. Тогда же медики рекомендовали пермяку не соблюдать карантин из-за того, что в отношении него Роспотребнадзор не выносил каких-либо предписаний без подтвержденного диагноза.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу регионального минздрава. Там пообещали выяснить подробности и предоставить комментарий позднее.
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