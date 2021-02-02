02 февраля 2021
01 февраля 2021

В Перми медика наказали за игнорирование пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка с симптомами коронавируса медики игнорировали несколько дней Фото: Ритис Бараускас © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Заместителя главного врача пермской городской клинической поликлиники № 5 привлекли к дисциплинарной ответственности. Это сказано в документе прокуратуры Свердловского района Перми (есть в распоряжении URA.RU), куда в октябре 2020 года пожаловался мужчина, которого игнорировали медики.

«Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК „ГКП № 5“ привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания. Руководством поликлиники приняты дополнительные меры в целях своевременного оказания медицинской помощи прикрепленному населению», — сказано в документе.

Отмечается, что факты, изложенные в обращении пермяка, подтвердились. В частности, мужчина в октябре жаловался на то, что к нему не приходят врачи, а сам он не может посетить поликлинику, поскольку у него были все признаки COVID-19. Тогда же медики рекомендовали пермяку не соблюдать карантин из-за того, что в отношении него Роспотребнадзор не выносил каких-либо предписаний без подтвержденного диагноза.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу регионального минздрава. Там пообещали выяснить подробности и предоставить комментарий позднее.

Выдержка из жалобы
Скрин: Ритис Бараускас
Ответ прокуратуры Свердловского района Перми
Скрин: Ритис Бараускас

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