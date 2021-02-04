Пермский аэропорт объявил о запуске рейсов в Анталью

Чартерная программа возобновится с 26 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми с 26 февраля начнется выполнение авиарейсов в Турцию. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта «Пермь».

«С 26 февраля авиакомпания RoyalFlight совместно с туроператором Coral Travel начнут выполнение чартерных рейсов из Перми в Анталию. Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737-800 по пятницам», — информирует пресс-служба аэропорта. Сейчас пермский аэропорт прорабатывает график полетов и по ряду других международных направлений.

Ранее стало известно о возобновлении международных перелетов из Перми. Из-за улучшения эпидситуации Россия возобновила авиасообщение с 19 странами, в том числе, Египтом, Турцией, ОАЭ.