07 февраля 2021
06 февраля 2021
05 февраля 2021

Пермской таможне назначили нового начальника

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт контроля Уральского таможенного управления в зале прилетов аэропорта
Пермскую таможню возглавил Дмитрий Макаров из Калужской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Начальником Пермской таможни назначен Дмитрий Макаров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Прежний начальник Сергей Пашкин оставил свой пост в декабре прошлого года.

«С 8 февраля 2021 года начальником Пермской таможни в порядке перевода назначен полковник таможенной службы Макаров Дмитрий Николаевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. До перевода в Пермь Макаров возглавлял Калужскую таможню.

Новый начальник Пермской таможни родился 6 августа 1978 года в Обнинске. С 2002 года проходил службу в Калужской таможне. С января 2018 года возглавлял Калужскую таможню. Имеет два высших образования.

URA.RU рассказывало, что Пашкин, который возглавлял Пермскую таможню с 2017 года, оставил пост в декабре 2020 года. Он возглавил Минералводскую таможню.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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