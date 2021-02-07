Пермской таможне назначили нового начальника

Пермскую таможню возглавил Дмитрий Макаров из Калужской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальником Пермской таможни назначен Дмитрий Макаров, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Прежний начальник Сергей Пашкин оставил свой пост в декабре прошлого года.

«С 8 февраля 2021 года начальником Пермской таможни в порядке перевода назначен полковник таможенной службы Макаров Дмитрий Николаевич», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. До перевода в Пермь Макаров возглавлял Калужскую таможню.

Новый начальник Пермской таможни родился 6 августа 1978 года в Обнинске. С 2002 года проходил службу в Калужской таможне. С января 2018 года возглавлял Калужскую таможню. Имеет два высших образования.

URA.RU рассказывало, что Пашкин, который возглавлял Пермскую таможню с 2017 года, оставил пост в декабре 2020 года. Он возглавил Минералводскую таможню.