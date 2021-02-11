Лейбл Скриптонита Musica36 открыл свое медиа о музыке Фото: Дарья Попова © URA.RU

Музыкальный лейбл Musica36, основателем которого является рэпер Скриптонит (Адиль Жалелов), запустил собственное интернет-издание о музыке Karmapolitan. Но первые читатели пока не оценили новый проект артиста.

О создании нового медиа от лейбла Скриптонита стало известно осенью 2020 года. «Тогда говорилось, что издание будет создано на базе лейбла Musica36, его сотрудники войдут в редакцию, а позицию главного редактора займет сам Скриптонит», — сообщает издание о музыке The Flow. Сайт запустился вечером 11 февраля 2021 года, однако стал ли рэпер главредом, неизвестно — в соответствующих разделах о составе редакции информации об этом нет.

Первые читатели пожаловались, что новый проект лейбла Скриптонита не работает. В социальных сетях они пишут, что дальше главной страницы на сайте ничего не открывается. «Мне даже удалось немного погулять по разделам, слава богу, успел глянуть рецензию на [рэпера] Кизару. Сейчас ничего внутри разделов не открывается», — написал пользователь Nay.

Также читатели остались недовольны тем, что команда лейбла никак не объявила о начале работе, а большинство материалов и новостей опубликованы прошедшими датами. «И что, даже никакой статьи в стиле „Ура, мы запустились“ не будет? Просто делаем вид, что сайт существует уже несколько месяцев?» — пожаловался пользователь Варант.

По итогам 2020 года Скриптонит вошел в список самых популярных исполнителей на стриминговых сервисах. Также артист написал саундтрек к сериалу «Псих» Федора Бондарчука.