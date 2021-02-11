Власти ХМАО нашли новый способ борьбы с протестующими

В Юрге с протестами будут бороться флешмобами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Власти ХМАО предприняли попытку переключить внимание молодежи с акций в поддержку Алексея Навального на позитивную повестку. В своем официальном Instagram-аккаунте они анонсировали всероссийский флешмоб.

«Расскажи о своих любимых местах и занятиях всей стране: делай фото или видео, выкладывай их в социальные сети „ВКонтакте“, TikTok или Instagram с хештегами #ЯЛюблю #РоссияСтранаЛюбви. Югорчанам есть, что показать. Участвуй!», — написано в официальном Instagram-аккаунте правительства ХМАО.

Источник, близкий к мэрии одного из городов заявил, что задача флешмоба не в том, чтобы прямо противопоставить его акциям в поддержку Навального, а в том, «чтобы социальные сети заполнились позитивными снимками правильной тематики, а те немногочисленные югорчане, который выйдут митинговать, на фоне такой ленты выглядели единичными случаями и не создавали резонанс». В региональном правительстве лишь заявили, что организацией флешмобов «#ЯЛюблю» и «#РоссияСтранаЛюбви» занимается департамент образования и молодежи, совместно с автономным учреждением «Региональный молодежный центр».

Ранее URA.RU писало, что до этого власти Югры обходились другими способами, которые давали свои результаты. Так, на акцию 31 января пришло меньше людей, чем на предыдущую, в итоге активность 31 января власти вообще не признали акцией протеста.