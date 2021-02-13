Алексей Текслер поздравил с праздником жену Ирину
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жену Ирину Текслер строчками из песни барда Олега Митяева. Поздравление губернатор опубликовал на своей странице в Instagram.
«С добрым утром, любимая! Милая ты моя!», — написал он. Губернатор опубликовал фото с женой, на которой она держит букет красных роз.
Ранее Алексей и Ирина Текслер приняли участие в открытии VI Международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана в Челябинске. Первым официальным мероприятием стал концерт в Челябинской филармонии.
Подписывайтесь на URA.RU в