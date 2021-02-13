13 февраля 2021
12 февраля 2021
11 февраля 2021

Губернатор Текслер поздравил жену с 14 февраля строчкой из песни. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей и Ирина Текслер на концерте, посвященному выходу альбома «Спокойно и просто» - совместного проекта Олега Митяева и Челябинского симфонического оркестра. Челябинск, текслер алексей, текслер ирина
Алексей Текслер поздравил с праздником жену Ирину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жену Ирину Текслер строчками из песни барда Олега Митяева. Поздравление губернатор опубликовал на своей странице в Instagram.

«С добрым утром, любимая! Милая ты моя!», — написал он. Губернатор опубликовал фото с женой, на которой она держит букет красных роз.

Ранее Алексей и Ирина Текслер приняли участие в открытии VI Международного фестиваля музыкального юмора Игоря Бутмана в Челябинске. Первым официальным мероприятием стал концерт в Челябинской филармонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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