Игорь Шувалов возглавляет ВЭБ РФ с 2018 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Балерина Большого театра и дочь главы госкорпорации ВЭБ РФ Игоря Шувалова Мария за 2018 год заработала более двух миллиардов рублей. Об этом в своем расследовании сообщило издание Baza.

Издание заявило, что Мария Шувалова, помимо службы в Большом театре, работает в компании «КСП Капитал. Управление активами». «Согласно базе данных ФНС, в Большом театре за 2018 она заработала 851 тысячу рублей. А вот два миллиарда рублей Шуваловой выплатили в компании „КСП Капитал. Управление активами“. Компания предлагает услуги по доверительному управлению активами», — заявляет Baza со ссылкой на источник в ФНС.

Главой компании является Сергей Котляренко. Его издание называет управляющим активами Игоря Шувалова. «Чистая прибыль компании составила 63 миллиона рублей. В 33 раза меньше, чем доход Марии Шуваловой», — отмечается в ролике. При этом балерина не числится в списке сотрудников, указанных на сайте компании.

«КСП Капитал. Управление активами» заявило, что Шувалова никогда не занимала должности в компании, а деньги ей выплачивались как «доход от управления активами», которые ей передал отец после вступления в силу закона о запрете госслужащим на владение активами за границей. В ВЭБ изданию заявили, что Шувалов соблюдает законы и публикует декларации о доходах.

URA.RU направило запрос в ВЭБ РФ и компанию «КСП Капитал. Управление активами». На момент публикации материала ответы не поступил.

Шувалов возглавляет ВЭБ РФ с мая 2018 года. До этого он занимал должности руководителя аппарата правительства РФ, помощника президента России и первого заместителя премьер-министра страны.