14 февраля 2021

Экономист назвал валюты, которые не стоит покупать

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, рубль, юань, обмен валют
В 2021 году китайский юань является плохим вложением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В 2021 году не желательно покупать северокорейскую вону, венесуэльский боливар, китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Об этом заявил доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.

«В условиях высокой вероятности прекращения торговой войны с США и стимулирования экспорта, китайской экономике не нужен дорогой юань», — рассказал Казанский в разговоре с агентством «Прайм». Поэтому, по его мнению, китайский юань является плохим вложением.

По мнению экономиста, гонконгский доллар долгое время был переоценен, однако события 2019 года в сочетании с регрессий, начавшейся со второй половины 2018 года, делают его опасной валютой для инвестиций. Кроме того, за последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.

Также Казанский подчеркнул, что рискованно вкладываться в африканские и латиноамериканские валюты. «Печальное зрелище представляет собой, например, аргентинское песо, демонстрирующее стабильно негативную динамику, что и неудивительно: инфляция в стране в 2020 составила 36,1% годовых», — объяснил экономист.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что в ближайшее время лучше не вкладываться в доллар и евро, в 2021 году они могут ослабнуть. Кроме того, ослаблению подвержены японская иена, швейцарский франк и британский фунт, уверен эксперт. А вот рубль в этом году может укрепиться из-за высоких цен на нефть и быстрого восстановления экономики России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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