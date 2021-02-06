Экономисты раскрыли, какую валюту лучше не покупать в 2021 году

Евро ослабнет из-за экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В ближайшее время лучше не вкладываться в доллар и евро, в 2021 году они могут ослабнуть. Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Можно говорить об ослаблении доллара в ближайшие месяцы», — пояснил он. Его слова приводит «Прайм». По его словам, евро снизится уже очень скоро. Причина этого — влияние коронавируса на экономику Евросоюза.

Ослаблению подвержены японская иена, швейцарский франк и британский фунт, уверен эксперт. А вот рубль в этом году может укрепиться из-за высоких цен на нефть и быстрого восстановления экономики России.

Ранее эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев предрек колебания курса рубля по отношению к другим валютам. Однако они никак не повлияют на удорожание или удешевление рубля по отношению к доллару, пишет RT. Экономист Виталий Калугин советует купить доллары в 2021 году. Это поможет в будущем купить бытовую технику по тем же ценам, что и сейчас, считает он.